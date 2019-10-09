Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Песков прокомментировал решение приостановить командировки депутатов ГД в США

90
0 Оставить комментарий

Песков прокомментировал решение приостановить командировки депутатов ГД в США

Москва, 9 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Госдумы приостановить командировки российских депутатов в США из-за недавнего задержания Инги Юмашевой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вряд ли это относится к делам Кремля. Однако не единичные провокации американской стороны говорят о том, что обострение в отношениях наших стран сохраняется», — сказал Песков в ответ на вопрос ФАН о том, связано ли это решение с вероятностью новых провокаций спецслужб США против представителей российской власти.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров