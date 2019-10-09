Песков прокомментировал решение приостановить командировки депутатов ГД в США

Москва, 9 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Госдумы приостановить командировки российских депутатов в США из-за недавнего задержания Инги Юмашевой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вряд ли это относится к делам Кремля. Однако не единичные провокации американской стороны говорят о том, что обострение в отношениях наших стран сохраняется», — сказал Песков в ответ на вопрос ФАН о том, связано ли это решение с вероятностью новых провокаций спецслужб США против представителей российской власти.