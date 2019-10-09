Строительство жилья без социальной инфраструктуры хотят запретить в РФ

Москва, 9 октября. Депутаты Госдумы подготовят законопроект, исключающий возможность застройки без создания социальной инфраструктуры. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В среду в Госдуме проходит «правительственный час» с участием заместителя председателя правительства России Виталием Мутко. В ходе заседания парламентарии подняли вопрос о необходимости запрета строительства жилья без создания социальной инфраструктуры.

«Когда у нас прекратится застройка микрорайонов, где отсутствуют школы, поликлиники, детские сады, скверы, места для отдыха горожан? Мы готовы со своей стороны инициировать законодательное решение. Нам хотелось бы, чтобы мы это сделали вместе», — обратился Володин к Мутко.

Вице-премьер РФ в свою очередь пояснил, что был принят стандарт комплексной застройки и освоения территорий, и если сейчас его исполнение носит рекомендательный характер, то с 2021 года он станет обязательным.

Володин отметил, что для решения проблемы стоит принять закон прямого действия, «чтобы не получалось так, что нормативную базу кто-то выполняет, а кто-то не выполняет».