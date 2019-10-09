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Экономика

Орешкин рассказал о нюансах налогового режима для самозанятых

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Орешкин рассказал о нюансах налогового режима для самозанятых

Москва, 9 октября. Эксперимент по введению нового налогового режима для самозанятых показывает хорошие результаты, но при этом есть и минусы, которые необходимо отработать. Такое мнение озвучил министр экономического развития России Максим Орешкин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы знаете, что в этом году проходит режим по самозанятым. Он работает в тестовом формате и показал довольно неплохие результаты — более 200 тысяч человек регистрируются. Это превысит тот плановый показатель, который мы ставили на этот год», — рассказал Орешкин по итогам встречи с членами комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

При этом он отметил, что значительная часть зарегистрировавшихся — «это те, кто не находился в секторе формальной занятости до этого».

«Обсуждаются разного рода предложения по тому, как дальше действовать по этому режиму. Тестовая история, которую мы провели, показала, в том числе и определенные минусы с перерегистрацией и так далее. Все минусы нужно будет отработать», — обратил внимание Орешкин.

После того, как нюансы будут отработаны, этот режим можно будет постепенно распространять дальше на всю страну, уточнил министр. 

Напомним, новый налоговый режим — налог на профессиональный доход — в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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