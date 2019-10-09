ФСБ раскрыла сеть сторонников ИГИЛ в России. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ раскрыла финансовую сеть террористов Силовики ФСБ нагрянули к любителям экстремизма в Кабардино-Балкарии. Оперативники задержали двух человек по делу о финансировании терроризма. Его фигурантами оказались брат и сестра. Своеобразный «семейный бизнес», по версии следствия, они вели с 2015 года в пользу «Исламского государства», запрещенной в РФ террористической группировки, а потенциальных спонсоров искали в Интернете. Следственный комитет озвучил подробности: «Под видом благотворительности было собрано более 6 млн рублей. Деньги переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирии. В ходе предварительного следствия проведено более 90 обысков в жилищах лиц, являвшихся контрагентами фигурантов уголовного дела. В отношении контрагентов, в том числе из города Москвы, также расследуются уголовные дела», — сказала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ. Фиктивная благотворительность успешно процветала в девяти регионах России, в том числе в Москве и Петербурге. В ходе почти сотни обысков оперативники нашли экстремистскую литературу, порядка 60 банковских карт и наличные средства в размере $6 тыс. Одному из задержанных уже предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Депутаты Госдумы приостановят визиты в США Тем временем российская Госдума намерена прекратить командировки в США. До тех пор, пока Штаты не извинятся и не объяснят свои последние действия. Столь категоричное решение озвучила Анастасия Кашеварова, советник спикера Думы. Речь идет о недавнем скандале с участием депутата Инги Юмашевой. 6 октября она отправилась в США на форум «Диалог Форт-Росс». Но сразу по прибытии в аэропорт Нью-Йорка ее ждал далеко не теплый прием. Юмашеву задержали сотрудники ФБР и допрашивали в течение часа. Цель и содержание «беседы» стороны не раскрыли, но посольство России в США назвало вопросы спецслужб абсолютно непонятными. Любопытно, что это случилось почти сразу после другого скандала — невыдачи виз нашим дипломатам на Генассамблее ООН все в том же Нью-Йорке. По этому эпизоду Россия тоже потребовала объяснений, но их пока нет.

Штаты бросили курдов на произвол судьбы Но умерить эгоизм США очень непросто. В этом, кажется, убедились и на Ближнем Востоке. Альянс «Демократические силы Сирии» обратился к мировому сообществу (и в частности к ООН) с просьбой ввести на северо-востоке арабской республики бесполетную зону для защиты местного населения. Это связано с военной операцией Анкары: турки хотят создать в этой части региона гуманитарную территорию и заодно оттеснить противников, то есть курдов. Последние оказались между молотом и наковальней, ведь вдобавок ко всему ведут вооруженную борьбу против президента Сирии Башара Асада. Но теперь, возможно, с официальным Дамаском придется как-то договариваться, ведь что действующие власти, что оппозиция не хотят «турецкого вторжения». Кстати, Штаты — еще один геополитический игрок — с методами Турции не согласились, но по факту самоустранились из региона, оставили подопечных курдов на произвол судьбы. Брошенные и покинутые грозят Анкаре новой тотальной войной.