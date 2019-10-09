Песков назвал публикацию NYT о «тайном ГРУ» в Солсбери «криминальным чтивом»

Москва, 9 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию западных СМИ о некоем подразделении ГРУ, которое якобы стоит за отравлением Скрипалей в Солсбери, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Подобные публикации, это, скажем так, из разряда «криминального чтива», pulp fiction по-английски», — сказал представитель Кремля.

Речь идет о статье NYT, авторы которой сообщают о том, что дестабилизацией ситуации в Европе занимается секретное спецподразделение ГРУ. Оно якобы причастно к попытке госпереворота в Черногории, занималось «кампанией по дестабилизации» в Молдавии, а также отравлением бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери 4 марта 2018 года.

Напомним, Лондон голословно обвинил Москву в покушении на Скрипалей, воспользовавшись этим в качестве предлога для развязывания дипломатической войны: из Британии и поддержавших ее стран были высланы почти 140 российских дипломатов.

Российские власти все эти обвинения категорически отвергают. Более того, следователи РФ неоднократно предлагали Лондону помощь в расследовании, но предложения были проигнорированы. При этом в ответ на официальные запросы Москвы с просьбой предоставить материалы по делу об отравлении, Лондон отвечал молчанием.

Поиском «российского следа» в Солсбери безуспешно занимался Скотленд-Ярд. Однако в итоге британские сыщики вынуждены была признать, что они не в силах предоставить доказательства причастности России к отравлению Скрипалей.

Такой поворот в расследовании рассмешил племянницу экс-полковника ГРУ Викторию Скрипаль. Она напомнила, что они изначально говорили о том, что Россия совершенно не при чем.