Судилище над Порошенко пойдет на руку Зеленскому

Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть осужден. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Новое уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное дело против Петра Порошенко. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

«Это правда. Такое дело зарегистрировано», — сказали агентству в ведомстве.

На этот раз речь идет о статье «Декларирование недостоверной информации», санкции по которой предусматривают до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Собеседник агентства уточнил, что дело передадут в Национальное антикоррупционное бюро. Его зарегистрировали по заявлению одного из депутатов Верховной рады.

Добить Порошенко

Как заметил Владимир Соловейчик, добить Порошенко — одна из задач его сменщика на президентском посту Владимира Зеленского и партии «Слуга народа». Поэтому совсем не случайно, что заявление на Порошенко по последнему эпизоду написал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

«Другое дело, что помимо чисто политического заказа, в уголовных делах, где фигурирует Порошенко, есть и откровенно криминальная сторона. Мы знаем, как вел свой бизнес Порошенко и как он его ведет до сих пор. Помним, с какими нарушениями функционировало его кондитерское предприятие на территории РФ, как там нарушались российские законы. Очевидно, что человек, нарушавший законы в одной стране, не побоится нарушить их и в другой. Это, как можно предположить, вошло у Порошенко в привычку. Вот и приходится теперь платить по счетам», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, учитывая решение Верховной рады об отмене депутатской неприкосновенности, Петр Порошенко вполне может оказаться под судом по одному или нескольким из упомянутых уголовных дел, если не по всем сразу. В условиях неготовности Украины к грядущей зиме, обострения экономических и социальных проблем, предстоящей распродажи земли и железных дорог, портов и береговой инфраструктуры нынешней украинской власти расследование финансово-экономической деятельности предыдущего руководства будет очень на руку. Оно отвлечет местное население от насущных проблем и тягот повседневной украинской жизни.

«Именно такую задачу и ставит перед следователями ГБР команда Зеленского. Именно в этом и состоит расчет депутатов-заявителей от партии Зеленского. К тому же уголовное преследование Порошенко даст им возможность отчитаться перед президентом США Дональдом Трампом и американским общественным мнением: борьба с коррупцией на Украине набирает обороты. В свете публичного скандала вокруг участия сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США, в украинском бизнесе во времена президентства Порошенко атака на коррупционера Порошенко становится все более актуальной не только для нынешнего лидера Украины, но и для нынешнего руководителя США», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее суд в Киеве арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском» в рамках дела об отмывании средств и неуплате налогов, в котором фигурирует Порошенко. Арест был наложен в рамках расследования уголовного дела, которое относится к возможным нарушениям во время продажи данного завода.