Масляков отреагировал на слова о поборах в КВН

Москва, 9 октября. Президент Международного союза КВН Александр Масляков удивился сообщению о поборах в клубе, о чем ранее заявил бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров в интервью журналисту Юрию Дудю.

Масляков выразил недоумение по поводу взносов, о которых сказал Сабуров.

«Какие взносы? Мы ничего не можем сказать», — сказал президент Международного союза КВН в беседе с «Говорит Москва».

Кроме того, Масляков не смог вспомнить Сабурова и за какую команду он выступал в КВН.

«Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет?» — добавил 77-летний ведущий.

Нурлан Сабуров стал гостем нового выпуска «ВДудя», который вышел во вторник. Комик рассказал о закулисье КВН и особенностях, которые он считает несправедливыми. Так, он выразил недоумение, почему участники КВН должны платить взносы за то, чтобы «рассмешить людей». Артист назвал современный КВН «шнягой», так как в нем «все беззубо».

Под взносами Сабуров, скорее всего, подразумевал плату, которую коллективы перечисляют региональным лигам, организующим игры и отбор команд. По словам участника команды из Батайска «Малая Земля» Александра Романова, взнос в прошлом году составлял в среднем 25 тысяч рублей. При этом СМИ писали, что по некоторым оценкам, за один сезон лиги КВН может собирать до 260 тысяч долларов в качестве взносов.