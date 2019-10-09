Путин встретится с Памфиловой и обсудит с Кабмином модернизацию здравоохранения

Москва, 9 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин проведет встречу с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Кремле отметили, что в среду у президента насыщенный день. В ближайшие часы российскому лидеру предстоит международный телефонный разговор. После этого глава государства проведет совещание с членами правительства. Одной из тем встречи Путина с членами Кабмина, вероятно, станет модернизация первичного звена здравоохранения.

«Возможно, Путин займется снова темой модернизации первичного звена здравоохранения, — констатировали Песков. — Дело в том, что мы опубликовали перечень поручений президента, и там, если вы обратили внимание, до 9 октября был дан срок правительству России с учетом ранее данных поручений утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Поэтому мы не исключаем, что президент отдельно обсудит эти вопросы».

Также на встрече будет поднят вопрос о совершенствовании механизмов контрольно-надзорной деятельности.

«Сегодня Путин примет избранных глав субъектов России, — добавил Песков. — Эта встреча стала традиционной. Вы знаете, что работа с главами регионов — это неотъемлемая часть постоянного рабочего графика президента».

Пресс-секретарь президента России также добавил, что глава государства 9 октября проведет беседу с Эллой Памфиловой. Встреча президента и председателя ЦИК пройдет в открытом формате.

Накануне Путин поручил правительству страны утвердить принципы модернизации первичного звена медицины до 9 октября.