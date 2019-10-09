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«Краснодар» планирует продлить контракт с Петровым

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«Краснодар» планирует продлить контракт с ПетровымМосква, 9 октября. Футбольный клуб «Краснодар» планирует продлить контракт с защитником Сергеем Петровым.

По данным источника Федерального агентства новостей, один из лидеров чемпионата России намерен предложить футболисту новый контракт, который будет действовать до лета 2022 года. При этом сам Петров настроен продолжить свою карьеру в «Краснодаре». Стоит отметить, что ранее Петровым интересовался петербургский «Зенит», в котором футболист начинал карьеру.

Петров перешел в «Краснодар» в январе 2013 года из «Зенита», до этого футболист выступал за самарские «Крылья Советов». В составе «Краснодара» Петров провел 199 матчей, забив 11 голов и сделав 16 результативных передач. В нынешнем сезоне футболист провел в составе краснодарцев 18 матчей, в ходе которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Петров был вызван в сборную России на ближайшие матчи отборочного турнира к Евро-2020.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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