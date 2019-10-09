Экс-солистка «Блестящих» привлекла мужское внимание знойными фото

Москва, 9 октября. Бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук продолжает радовать подписчиков в социальных сетях откровенными фотографиями. Певица поделилась фотографией в купальнике и рассказала о возросшем внимании со стороны мужчин.

Ковальчук поделилась знойным снимком с пляжа, на котором 36-летняя певица позирует в купальнике. Нельзя не отметить, что Ковальчук остается в прекрасной форме. Певица призналась, что за последнее время процент мужской аудитории в ее аккаунте значительно вырос.

«Совершенно случайно зашла в свою статистику, и выяснилось, что у меня прилично прибавилось подписчиков мужчин. <…> Девочки, я вас всех безмерно люблю и ценю, но мальчиков в нашей компании всегда недоставало! Так что, мужчины, добро пожаловать», — отметила Ковальчук.

Новая фотография Ковальчук вызвала бурную реакцию аудитории. Женщины отметили отличную форму певицы, а мужчины потребовали больше откровенных фотографий.

«Если женский глаз отдыхает, глядя на вас, представляю чувства мужчин», — отметила osipkinaelena.