Киев сорвал отвод войск в Донбассе

Луганск, 9 октября. Представители украинского полка «Азов» заняли позиции у населенного пункта Золотое в Луганской Народной Республике, где сегодня должен был состояться отвод сил.

Отвод войск был сорван из-за отказа украинской стороны. Об этом сообщил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее ополченцы Донецкой и Луганской народных республик выпустили в воздух белые сигнальные ракеты в знак готовности начать процесс отвода сил в Донбассе. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) не подали ответный сигнал.

О начале отвода войск в Донбассе стороны договорились неделю назад в Минске. Там же контактной группой по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе была согласована «формула Штайнмайера». Киев подписал формулу, после чего на территории страны прошли акции протеста против этого решения.

Представители Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ подписали документ о решении развести вооруженные силы в Донбассе в сентябре 2016 года. В документе оговаривалась необходимость создания зон безопасности у Золотого, Петровского, а также Станицы Луганской. Но представители ДНР и ЛНР отметили, что украинские силовики нарушили установленные границы и требовали от Киева восстановление нарушенного паритета.