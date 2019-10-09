Приложение для борьбы с депрессией запустили в России

Москва, 9 октября. Созданное российскими разработчиками и психологами приложение «АнтиДепрессия» появилось в Google Play и App Store. Утилита доступна для бесплатного скачивания.

Приложение было создано при поддержке Союза охраны психического здоровья. Как отмечают его создатели, это первое русскоязычное приложение самопомощи, предназначенное для борьбы с депрессией и улучшения качества жизни. Работа приложения основана на теории и техниках когнитивно-бихевиорального подхода психотерапии, который много лет применяется для лечения таких состояний.

Пользователь может пройти тест на склонность к негативному мышлению и получить рекомендации по дальнейшей работе. Интерфейс создан по принципу «просто о сложном». По словам создателей приложения, психологи и психиатры сознательно избегали сложной терминологии и применяли техники в игровой форме, чтобы пользоваться приложением могли люди любого возраста, уровня образования и сложности эмоционального состояния.

Одна из создательниц приложения, психолог и психотерапевт Татьяна Никитина рассказала Федеральному агентству новостей, как новая разработка может помочь в борьбе с расстройством, от которого, по данным ВОЗ, страдает уже более 300 миллионов человек.

«В первую очередь приложение доступным языком рассказывает пользователю, что же такое депрессия на самом деле. Большинство людей, считающих, что у них депрессия, просто находятся в плохом настроении. И тогда им помогут техники, представленные в приложении. А если они не подействуют, в этом случае мы настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Но первичная профилактика в любом случае необходима. Мы помогаем людям до того момента, как они обратились к врачу, и далее, совместно с медикаментозной терапией, можно продолжать использовать приложение», — сказала Никитина.

Председатель Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр Наталья Треушникова отметила, что интернет-технологии в психотерапии используются по всему миру и уже доказали свою эффективность.

«Одним из основных направлений деятельности союза является повышение доступности информации и помощи в сфере охраны психического здоровья для всех слоев населения, а также развитие инновационных продуктов в этой области. Мировой опыт в применении технологий самопомощи для пациентов достаточно большой, они доказали свою эффективность и популярность у целевой аудитории. Именно поэтому Союз охраны психического здоровья разрабатывает и активно развивает проекты в сфере интернет-технологий. Я убеждена, что интегрирование современных технологий в профессиональную психологическую помощь – залог улучшения качества жизни и здоровья каждого человека», — отметила она.

Приложение «АнтиДепрессия» продолжает серию приложений самопомощи, созданных Союзом охраны психического здоровья и Союзом эффективных психологов. Ранее ими были выпущены «Антипаника Lite» и «Антипаника Pro». По словам Татьяны Никитиной, они получили одобрение как у пользователей, так и у профессионалов.