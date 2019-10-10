«Россия — настоящий друг»: сириец рассказал ФАН о сотрудничестве двух стран

Дамаск, 10 октября. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) поговорил с одним из жителей сирийского города Ибта, расположенного в провинции Даръа.

В частности, журналист задал вопросы о существующих социальных проблемах и о том, что больше всего интересует мирный народ в данный момент.

«Сейчас в нашей деревне все хорошо. Есть электричество, свет, водоснабжение. Все нормально. Мы надеемся, что в ближайшее время будет расширина система канализации. Совсем недавно к нам приехали специальные рабочие, которые будут заниматься этим процессом. Вопрос пока не решен, но мы надеемся на лучшее», — ответил мужчина.

В завершении беседы представитель ФАН также поинтересовался, как местные жители оценивают отношения России и Сирии.

«Спасибо России и русскому народу за все, что они сделали. Россия — наш настоящий друг, ВКС РФ поддерживали наши войска, когда они нуждались в помощи. Кроме того, российская сторона постоянно оказывает гуманитарную помощь сирийскому народу, которая помогает поддерживать существование людей в нашей деревне», — рассказал собеседник.

Стоит отметить, что сирийская провинция Даръа была полностью очищена от незаконных вооруженных группировок еще прошлым летом. Тогда, при поддержке российской авиации сирийским правительственным войскам удалось полностью перевести регион под свой контроль.

Ранее сообщалось, что пожилой сириец рассказал ФАН о своем отношении к России. По словам мужчины, в данный момент в сирийской республике спокойная обстановка. Ситуация постепенно меняется к лучшему, люди начинают привыкать к стабильной и безопасной жизни. На вопрос об отношении к российским военным, находящимся на территории его страны, сириец ответил положительно.