В армии США самым слабым звеном признаны люди

Армия США по состоянию на 2019 год продолжает оставаться самой мощной армией в мире. Военный бюджет в размере 716 млрд долларов США, современные системы вооружений и списочный состав всех родов войск, равняющийся 1 282 000 военнослужащих, делают американскую армию грозным соперником для других мировых держав, не говоря уже о «рядовых» странах.

Тем не менее, за парадным фасадом успешности и мощи скрывается целый ряд проблем, которые армия США наследует от находящегося в глубоком кризисе американского общества. Одной из таких проблем стала пригодность нынешних новобранцев к несению военной службы. Дело в том, что почти три четверти парней и четыре пятых девушек в США являются негодными для строевой службы по своему физическому состоянию.

Нехватка личного состава в армии США носит уже хронический характер. Этот кризис американской военной машины, связанный с человеческим фактором, может привести к небоеспособности Пентагона — даже при наличии новой техники в войсках и солидного военного бюджета. И с этой нечеловеческой проблемой Вашингтон ничего не может поделать.

Ожирение, безграмотность, судимости

По состоянию на сегодняшний день, подготовленный запас вооруженных сил США составляет около 14 миллионов человек. При этом большая часть этих людей — американцы старшего возраста, отслужившие еще в 1990—2010 годах. И этот «золотой запас» стареет: в случае эскалации вооруженного конфликта, который может произойти при нынешней политике Вашингтона в любое время, он может внезапно оказаться «просроченным».

А вот с новым поколением, которое приходит на смену ветеранам «Бури в пустыне», ситуация обстоит намного хуже. Согласно данным Пентагона на 2017 год, около 71% новобранцев-парней и 84% девушек просто не могут пройти входной контроль военных комиссий. Причины категорических отказов «не годен к строевой службе» могут разниться, но главными названы три — ожирение, отсутствие законченного среднего образования и неснятые судимости.

Как говорится в материале издания USA Today, дело тут не в слишком высоких армейских стандартах — армейская проблема лишь высвечивает глубинный социальный процесс в стране. С ровно таким же падением уровня пригодности молодежи сталкиваются другие государственные службы, а также частный бизнес. По заключению экспертов, молодежь в возрасте от 17 до 24 лет, которая всегда воспринималась как главное подспорье в наборе перспективных кадров, сегодня практически непригодна для большинства ответственных задач.

Дефицит армейских кадров наглядно показывает, что процесс деградации молодого поколения в США дошел до точки, ведь основную часть личного состава американской армии составляют отнюдь не представители высших классов, а армейские требования всегда были одними из самых демократичных. Раньше пойти в «джи-ай» мог практически любой американец — было бы здоровье, сносное образование и желание записаться в рядовые на ближайшем армейском приемном пункте.

Как следствие, исторически в американской армии служили представители низших классов американского общества: либо беднейшие слои белого населения, так называемый white trash, в основном из небогатых южных штатов, либо черные парни из городских гетто, которые не хотели связывать свою жизнь с процветавшим там криминалом. Но, похоже, теперь в Америке дефицит на таких ребят.

Вспомним: раньше Пентагон брал даже такой «человеческий материал» и вытягивал его «в люди», пусть и сомнительными методами (чего стоит одна только кинокартина «Цельнометаллическая оболочка» Стэнли Кубрика!). Теперь же повальное снижение жизненных стандартов — недостаточное питание, плохое жилье, отсутствие доступа даже к полному среднему образованию и регулярному медицинскому обслуживанию — приводит к тому, что выросшие в спартанских, а иногда и откровенно скотских условиях американские парни и девушки оказываются массово непригодными к стандартам военной службы.

Негодные способы решения

Еще одним фактором, который негативно повлиял на рекрутинг военнослужащих в Штатах, стал фактический отказ в приеме в американскую армию мигрантов. В прошлом такого рода «социальный лифт» был немалым подспорьем в комплектации вооруженных сил США: служба мигрантов в армии давала им возможность последующей быстрой натурализации и получения гражданства.

Но на сегодняшний день Вашингтон ужесточил условия приема на службу приезжающих в страну — якобы по причине их «неблагонадежности», а фактически исполняя курс на отказ от использования неграждан в военной сфере.

Заменой для иностранцев должны были стать представители секс-меньшинств — но это явно не прибавило боеспособности, а главное, стойкости американской армии. Судя по всему, превращение армейской казармы в «голубятню» оказало деморализующее влияние на традиционно-ориентированных «джи-ай», которые теперь больше озабочены взаимоотношениями в коллективе, нежели боевой подготовкой.

Кроме проблем с ЛГБТ, в армии США стали расцветать и традиционные пороки, казалось бы, задавленные еще в 1990-х: азартные игры, воровство, злоупотребление алкоголем и даже распространение наркотиков — включая новомодные синтетические, а также традиционные, но тяжелые.

Ситуация осложняется еще и тем, что требования даже к рядовым в американской армии постепенно растут — это объективно определяется усложнением военной техники и процессов современной войны. Теперь даже рядовой солдат должен уметь обращаться со сложной военной техникой: самая обыкновенная современная винтовка снабжена массой неочевидных деталей «обвеса» и не будет стрелять сама, а уж системы лазерного наведения ракет и вовсе необходимо регулярно и профессионально обслуживать. Отсюда следует простое требование для американских новобранцев — законченное среднее образование (high school), но именно его невыполнение значится одной из трех основных причин отказа!

В итоге применение нескольких простых фильтров, как то здоровье, образование и благонадежность, приводит к показательному результату — из формально имеющихся 33 миллионов молодых американцев в возрасте от 17 до 24 лет к службе в армии пригодны… лишь 136 тысяч человек! Остальные не могут разобраться в инструкции к собственному оружию и пробежать без одышки один километр. Да и стрелять они толком не могут: отдача винтовки нанесет им травмы из-за того, что они не в силах его удержать.

Что еще хуже, из 136 тысяч «избранных» далеко не все желают послужить Дяде Сэму. Как показывает недавнее исследование, армейская служба перестала считаться в США сколь-нибудь престижной.

В самом деле, если в прошлом форма военнослужащего воспринималась в Штатах пусть и как низкий, но все же успешный старт карьеры, то сегодня армейская служба не интересна большей части американской молодежи. Она предпочитает либо выстраивать карьеру без армейского багажа, либо и вовсе сидеть на пособиях по социальным программам, которые были инициированы правительством США за два последних десятилетия в отношении малоимущих категорий граждан. При том что провал этих начинаний уже очевиден: с одной стороны, поддержка малоимущих создает ситуацию гарантированного дохода, когда «не надо рыпаться», а с другой стороны, такой доход все равно явно недостаточен, чтобы воспроизводить «мясо» для призывных пунктов армии США.

В итоге оказалось, что никакой адекватной замены призывникам прошлых лет в США так и не было создано, в то время как новое поколение просто непригодно для службы в армии в целом. «Отделить зерна от плевел» тоже не поможет: у США и других стран уже имеется опыт создания воинских подразделений из «некондиционных солдат», но они несли запредельные потери даже в мирное время и оказались совершенно непригодны для боевых условий. Таким образом Америка столкнулась с очень острой и, пожалуй, нерешаемой проблемой: в ее вооруженных силах некому служить.

Среди прочего, это означает, что военную доктрину США уже в ближайшем будущем может ожидать болезненная трансформация, которая заставит Вашингтон «протянуть ножки по одежке». Ведь в отсутствие солдат любые, даже самые современные танки, корабли и самолеты способны только «эффективно» ржаветь, прожирая бюджетные деньги.