ФБК оказался на грани смерти после включения в список иноагентов, заявил Милонов

Минюст России 9 октября включил так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В Госдуме назвали это признаком того, что ФБК как политическая структура и инструмент личного обогащения умирает.

«9 октября 2019 года на основании федерального закона «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», — говорится на сайте Минюста РФ.

Комментируя эту новость, член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заметил, что иностранное финансирование ФБК не было секретом с самых первых дней.

«Почему ФБК так долго не вносили в реестр иноагентов — не совсем понятно. Видимо, «Фонд борьбы с коррупцией», как говорят многие эксперты, все-таки использовался рядом недобропорядочных людей для внутренних разборок. То есть одни чиновники за определенную сумму заказывали Навальному «расследование» против других, чтобы поквитаться друг с другом. И это тоже было выгодно иностранным спецслужбам, которые непосредственно через ФБК вмешивались в дела РФ. Хотя, повторюсь, основное финансирование этой НКО — зарубежное. Так было с самого начала», — сказал парламентарий Федеральному агентству новостей.

По мнению Милонова, долгожданное попадание ФБК в реестр иноагентов свидетельствует о том, что эта организация окончательно потеряла свою значимость.

«Включение в реестр иностранных агентов — это очень мягкое наказание. Лучше бы признали ФБК просто иностранной организацией. Потому что так оно и есть. Как мы знаем, расследование в отношении руководства ФБК показало, что «Фонд борьбы с коррупцией» использовался активистами на местах для необоснованного личного обогащения. Это окончательно подорвало политический авторитет структуры Навального. Мулька «борьба с коррупцией» давно перестала работать, обнажилось истинные цели ФБК, а именно — реализация политических амбиций отдельных персонажей и их же нажива. И теперь в политическом плане прогноз для ФБК крайне неутешительный — он оказался в стадии умирания, людям, которые там еще остались, надо бежать», — заключил Виталий Милонов.

Ранее, напомним, в рамках расследования американского вмешательства в дела РФ ФАН выяснило, что в разгар массовых беспорядков в столице перед выборами в Мосгордуму офис ФБК посещал глава Бюро региональной безопасности посольства Госдепартамента США в Москве Стивен Секстон. Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в интервью нашему агентству не исключил, что визит американца был продиктован стремлением Вашингтона замести следы американского финансирования структуры Навального.

«То, что США и ФБК тесно взаимодействуют — спору нет. Более того, мое глубокое убеждение — под послом США в России начала дымиться сковородка из-за летних событий в Москве. Потому что посол США и его аппарат не смогли выполнить задач, поставленных перед ним, а именно — стимулировать различные процессы, вывести на улицы огромное количество людей и так далее. Конечно, мы предполагаем, что США оплачивали какие-то акции, и сегодня они, конечно, очень серьезно заволновались. Потому что для них очень важно, чтобы не было доказательств американского финансирования беспорядков, которые могут всплыть в связи с возбуждением уголовного дела в отношении ФБК. Им важно, чтобы их уши не вылезли», — сказал Михайлов.

По мнению генерал-майора ФСБ в запасе, сотрудник американского посольства мог появиться в офисе ФБК после возбуждения уголовного дела об отмывании средств в отношении этой организации.