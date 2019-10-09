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«Летающий танк» Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

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«Летающий танк» Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Джакарта, 9 октября. Ударный вертолет Ми-35П на военном параде в Индонезии снес трибуны. В Сети опубликовано видео инцидента.

Во время 74-летней годовщины образования национальных вооруженных сил Индонезии на военной базе Halim Perdanakusuma произошел курьезный случай. Вертолет российского производства Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте — 10 метров. Когда «летающий танк», как называют этот вертолет, находился над одной из трибун, ветер, который был вызван вращением винтов машины, снес плакаты и навесы. В результате инцидента никто не пострадал.

Журналистам не удалось узнать, было ли это зрелище запланировано или произошел нелепый казус. СМИ также интересуются, проводилась ли до этого репетиция парада или это была импровизация пилота Ми-35П по ходу основного действа.

В ходе военного парада парада в Индонезии были задействованы до семи тысяч военнослужащих, десятки единиц военной техники, включая авиацию.

Напомним, Ми-35П состоят на вооружении авиации армии Индонезии с начала 2000-х годов. Вертолеты представляют собой экспортные версии «пушечных» Ми-24 и вооружены двухствольными 30-мм орудиями ГШ-30К. На МИ-35 могут быть установлены 8 противотанковых управляемых ракет комплекса «Штурм-В», а также блоки с реактивными снарядами и бомбы.

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