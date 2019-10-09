Суд смягчил приговор провокатору Подкопаеву, участвовавшему в беспорядках 27 июля в Москве

Москва, 9 сентября. Мосгорсуд изменил приговор Ивану Подкопаеву, который использовал газовый баллончик во время незаконного митинга, прошедшего в столице 27 июля.

Оглашая решение, судья Елена Лаврова сообщила, что обвиняемый возместил ущерб пострадавшим сотрудникам правоохранительных органов. Также осужденный перечислил 10 тысяч рублей в благотворительный фонд «Подари жизнь», сообщает RT. Эти факты были признаны смягчающими обстоятельствами. В соответствии с законом, срок, который Подкопаев должен провести в колонии, сократили с трех лет до двух, передает РИАМО.

Отметим, что ранее Подкопаев признал свою вину, пишет НСН. Во время рассмотрения апелляции прокурор просил отклонить все жалобы и оставить предыдущий приговор без изменений.

Ранее Московский городской суд признал законным приговор провокатору Даниле Беглецу, осужденному за применение неопасного насилия к полицейскому на незаконном митинге 27 июля.

Напомним, поводом для организации незаконных митингов «оппозиции» стал правомерный отказ избирательных комиссий регистрировать сторонников Алексея Навального в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму. Соратники скандального блогера предоставили в Мосгоризбирком поддельные подписи и подписи мертвых. Так, у Любови Соболь доля липовых подписей составила почти 15%.