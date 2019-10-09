В Совфеде поддержали решение Госдумы об отмене командировок в США

Госдума приостановила командировки российских депутатов в США, это решение поддержали в Совете Федерации. По словам советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой, рабочие поездки российских парламентариев в Соединенные Штаты не будут возобновлены, пока Вашингтон не принесет извинений за допрос депутата ГД Инги Юмашевой.

Ранее стало известно, что агенты ФБР более часа допрашивали Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка.

«Такое отношение к представителю власти нашей страны в других государствах недопустимо, — написала советник спикера ГД в социальных сетях. — Задавать вопросы, допрашивать депутата Государственной думы имеют право избиратели и российские силовые ведомства».

Кашеварова отметила, что простановка командировок депутатов ГД уже действует и продлится до тех пор, пока России не будут принесены официальные извинения.

Решение своих коллег из нижней палаты парламента поддержал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Полностью поддерживаю решение наших депутатов, они совершенно правы, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Я уже давно — с 2000 года — когда увидел отношение в США к нашим депутатам, принял для себя решение, что никогда в Америку не поеду, там делать нечего. Нам есть куда ездить. Соединенные Штаты — не центр земли, как они сами себя считают. Россия имеет возможность решать свои и мировые проблемы в других местах».

По мнению Клинцевича, поездки в Соединенные Штаты россиянам в принципе не нужны.

«Пусть туда ездят те, кому по службе положено и невозможно отказаться: из министерства иностранных дел и так далее», — отметил собеседник ФАН.

В конце прошлой недели сотрудники Федерального бюро расследований США задержали в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву. По словам посла РФ, сотрудники ФБР в течение часа задавали Юмашевой «непонятные, неясные и неприемлемые» вопросы. Делом занялся МИД РФ.