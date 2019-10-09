ФАН публикует эксклюзивный трек к фильму о Началовой

Москва, 9 октября. Музыкант, сценарист, композитор и поэт Андрей Загорский (DJ Steklov), который продюсирует съемки фильма о покойной российской певице Юлии Началовой, передал Федеральному агентству новостей эксклюзивный инструментальный трек, написанный им специально к кинокартине.

Отметим, что в процессе работы над фильмом о скончавшейся артистке Загорский столкнулся с серьезными трудностями — родители Началовой и ее PR-менеджер не дали разрешения на использование имени певицы или ее музыкальных произведений в кинокартине. Композитор пишет музыку для фильма сам. Он сообщил ФАН, что уже готовы два инструментальных трека.

Кроме того, Загорский рассказал, кто сыграет Аллу Пугачеву в фильме о Началовой, а также раскрыл некоторые подробности съемок картины. Продюсер сообщил, что найти компромисс с родителями покойной артистки так и не удалось, поэтому было принято решение изменить все имена в фильме.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в одной из московских больниц в возрасте 38 лет, пишет РИАМО. Причиной смерти артистки стало серьезное заболевание, которое привело к заражению крови. Началова похоронена на Троекуровском кладбище в столице, сообщает «Царьград».

После смерти певицы выяснилось, что у нее был диабет первой группы, красная системная волчанка (аутоиммунное заболевание) и подагра. Как пишет Infox.ru, на здоровье Началовой сказалась нервная анорексия, от которой певица страдала в начале 2000-х годов — тогда артистка потеряла 25 килограммов за месяц.