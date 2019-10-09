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Ополченцы ДНР и ЛНР запустили ракеты в знак готовности начать отвод сил

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Ополченцы ДНР и ЛНР запустили ракеты в знак готовности начать отвод сил

Донбасс, 9 октября. Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) запустила сигнальную ракету белого цвета в знак готовности начать процесс отвода сил в районе Петровского в Донбассе.

Аналогичный сигнал был запущен и ополченцами Луганской Народной Республики в знак начала разведения сил в рамках минских соглашений, сообщает Донецкое агентство новостей с места события.

Контактная группа достигла договоренности об отводе сил во время встречи по вопросам урегулирования ситуации в Донбассе. 12 октября стороны должны будут уведомить миссию ОБСЕ о завершении отвода.

Народная милиция запустила сигнальную ракету в 12.00, тем самым уведомив Киев о своей готовности к разведению сил и средств. Та же процедура произошла у Золотого в ЛНР.

Решение о разведении сил в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. В документе говорится о необходимости создания зон безопасности у Золотого, Петровского, а также Станицы Луганской. Однако представители ДНР и ЛНР после заявили, что силовики Украины продвинулись вглубь установленных границ и требовали восстановить нарушенный паритет.

Во время беседы с Федеральным агентством новостей командир легендарного батальона «Призрак» Народной милиции ЛНР майор Алексей Марков высказал мнение, что Киев не планирует отвод техники и вооружения в районе Золотого.

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Источник: Донецкое агентство новостей
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