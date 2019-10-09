Эксперт объяснил, почему Трамп выходом США из ДОН сделает «подарок» России

Президент США Дональд Трамп — националист, он заинтересован в том, чтобы над его страной никто не летал. Так прокомментировал стремление администрации США выйти из Договора по открытому небу (ДОН) ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Представители Демократической партии советуют администрации США отказаться от идеи выхода из Договора по открытому небу, так как подобный шаг якобы станет «подарком» президенту РФ Владимиру Путину от Америки.

Послание составлено сенаторами Робертом Менендесом и Джеком Ридом, а также конгрессменами Элиотом Энгелом и Адамом Смитом в адрес госсекретаря США Майка Помпео и министра обороны Марка Эспера.

«Мы понимаем, что администрация рассматривает возможность выхода из ДОН, и призываем вас не поступать таким образом», — говорится в документе, опубликованном на сайте Менендеса.

В послании утверждается, что выход из ДОН «противоречил бы национальной безопасности США». Законодатели указали, что соответствующий «процесс движется без какого-либо уведомления Конгресса США или консультаций с ним». Они характеризуют договор как «важное многостороннее соглашение в сфере контроля над вооружениями». Как подчеркивается в сообщении, выход из ДОН якобы станет «очередным подарком» администрации американского лидера Дональда Трампа Владимиру Путину.

«Выход из договора был бы очередным подарком Путину от администрации Трампа», — подчеркивается в сообщении.

Михаил Александров согласился с таким заявлением представителей Демократической партии США.

«Я выступаю давно за то, чтобы Россия вышла из этого договора. Он был принят в условиях, когда у нас налаживались отношения с Западом, и обещал не продвигать НАТО на Восток. Такое соглашение решили заключить, чтобы снять взаимные подозрения и опасения», — заявил Александров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сейчас ситуация между нашими странами другая, поясняет военный эксперт. По его словам, страны Запада окружили РФ сетью военных баз и продвинулись к нашим границам.

«Запад создал угрозу нашей территории. В этих условиях нам раскрывать позиции наших вооруженных сил довольно глупо. Тем более у нас есть преимущество — мы находимся на национальной территории. Странам НАТО при размещении своих войск необходимо все согласовывать с национальными правительствами. У нашей разведки гораздо более выгодные условия для того, чтобы следить за передвижениями войск. Таким образом, у нас здесь явный выигрыш», — сообщил собеседник ФАН.

Кроме того, выход из Договора по открытому небу будет невыгоден для американской стратегии в Европе, уточняет военный эксперт.

«Однако Трамп руководствуется другими соображениями. Он националист и заинтересован в том, чтобы над США не летали. Для него эти соображения важнее. Тогда пусть выходит, с нас ответственность снимется», — добавил Александров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что США якобы готовятся выйти из Договора по открытому небу, заявил, что к подобным публикациям нужно относиться очень аккуратно и всегда «дожидаться более-менее официальных подтверждений».

По мнению директора журнала «Арсенал Отечества», военного эксперта Алексея Леонкова, после выхода из Договора по открытому небу Штаты смогут манипулировать данными по развертыванию войск в той или иной точке мира.