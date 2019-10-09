В Совфеде РФ предложили взять под контроль оборот медицинского спирта

Москва, 9 октября. Оборот лекарств и этилового спирта в России следует взять под контроль, как это было сделано ранее с алкоголем, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Рябухин и группа сенаторов разработали законопроект, который предлагает внести медицинский спит в электронную систему ЕГАИС, отслеживающую оборот товара на рынке. Занимающиеся оптовой торговлей, перевозкой и хранением товаров с медицинским спиртом компании должны будут предоставлять соответствующую информацию.

Документ также запрещает обособленным подразделениям компаний, которые производят этиловый спирт, параллельно производить спиртосодержащие лекарства и фармацевтические субстанции спирта (этанол). Оптовые аптеки в случае принятия законопроекта будут хранить закупленный этанол в таре, объем которой составляет не больше литра.

«Сейчас, к сожалению, медицинский спирт не входит в систему жесткого государственного контроля, — приводит слова Рябухина «Парламентская газета». — А я думаю, что это один из главных факторов производства нелегального алкоголя».

Предложение уже получило поддержку в правительстве. В ближайшее время по этому вопросу будет проведено рабочее совещание.

Ранее стал известно, что российскими регионами с самой высокой смертностью из-за алкоголя стали Чукотка, Магаданская и Ивановская области. Также в пятерку вошли Новгородская и Ярославская области.