Политолог объяснил, почему Украина не станет экспортером газа

Украина с ее политической нестабильностью — это не самое лучшее место, где стоит рисковать деньгами. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Украинский газ

В будущем Украина сможет поставлять своим соседям газ собственной добычи. Об этом заявил министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри.

Комментируя встречу с украинским коллегой Алексеем Оржелем, глава американского Минэнерго предположил, что это может произойти благодаря расширению сети международных газопроводов. Он отметил, что увеличение доступа поставщиков к газохранилищам Украины будет способствовать увеличению поставок газа и росту коммерческой активности.

«США решительно поддерживают усилия Украины и Польши по повышению региональной энергетической безопасности», — заявил Перри.

Ранее появилась информация, что Рик Перри требовал от Киева включить представителей США в состав совета директоров украинской нефтегазовой госкомпании «Нафтогаз». Он предоставил властям Украины список кандидатов в совет директоров «Нафтогаза» по просьбе самого Киева.

«Раскатали губу»

Дмитрий Родионов уверен, что заявление Перри имеет слабое отношение к реальности.

«Какой газ собственной добычи? Это он про сланец в Донбассе? Ну, об этом еще до войны говорили, причем называли совершенно разные оценки запасов — от 3 триллионов кубометров до 14. Многие на Украине тогда раскатали губу. Мол, и сами от зависимости от «Газпрома» избавимся, и еще в Белоруссию и Молдавию продавать будем. Но точных оценок запасов до сих пор нет — это раз. Сланец там можно добыть только методом фрекинга, со всеми вытекающими для экологии — это два», — пояснил Дмитрий Родионов.

Впрочем, заметил эксперт, на фоне того, как Киев ровняет Донбасс с землей снарядами, едва ли он будет заботиться об экологии. Но тем не менее война продолжается, и до урегулирования гражданского конфликта едва ли кто-то из серьезных западных компаний зайдет туда, а сами украинцы ничего добыть не смогут. Что касается иных месторождений — их не хватит даже на нужды самой Украины, чтобы не зависеть от России.

«Что касается расширения сети международных газопроводов, то при чем тут Украина? Откуда взяться увеличению доступа поставщиков к украинским газохранилищам? Украинская «труба» находится в аварийном состоянии, кто будет в нее вкладываться? Они уже сколько лет хотят ее продать, а некому. Без российского газа эта труба не стоит ничего, это металлолом. А кто еще будет поставлять туда газ? Катар? Едва ли. Норвегия? У них самих есть, куда девать свои и так немногочисленный оставшийся объем газа. Из Туркмении и Азербайджана будут трубу тянуть? За чей счет? Да, и проходили мы уже все это про многочисленные газопроводы в обход России», — добавил Дмитрий Родионов.

Эксперт заметил, что никакой конкуренции «Газпрому» они и близко не составят, объемы там ничтожны. И Украина с ее политической нестабильностью — это не самое лучшее место, где стоит рисковать деньгами.

«Заявление Перри — это дежурное успокоительное для Киева — не плачьте, в крайнем случае, будете аграрной сверхдержавой, если энергетической не получится. А вот это уже реальнее — распродав землю, Украина может стать пионером неоколониализма в Европе, правда приставка «сверх» тут будет иметь отрицательное значение — главной мировой колонией, которую будут доить все, кому не лень», — заключил Дмитрий Родионов.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

При этом, как ранее сообщали СМИ, Литва, всячески стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, собирается впервые закупить крупнотоннажную партию российского сжиженного газа.