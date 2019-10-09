Сириец из провинции Даръа рассказал ФАН о жизни после террористов

Дамаск, 9 октября. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в освобожденном от боевиков сирийском городе Ибта, расположенном в провинции Даръа. Ему удалось побеседовать с одним из местных жителей и узнать о том, как жили простые люди в период оккупации региона террористическими группировками.

«Обстановка была очень плачевная. Но благодаря нашему командованию и нашим русским друзьям нам удалось изгнать из родного города эту нечисть», — поделился мужчина.

Корреспондент также поинтересовался о трудностях и проблемах, с которыми пришлось столкнуться людям после ухода боевиков.

«Сейчас у нас есть только определенные жилищные проблемы. Но после того, как районы были освобождены, сирийское правительство начало восстановление. В первую очередь ремонтируется разрушенная террористами инфраструктура», — добавил местный житель, выразив надежду, что в скором времени ситуация наладится.

Сириец также поделился своим мнением о текущем состоянии отношений России и Сирии. Он отметил, что очень рад текущему сотрудничеству двух стран — между командованиями Москвы и Дамаска всех хорошо. И, вероятно, будет хорошо в будущем.

Напомним, что сирийская провинция Даръа была освобождена сирийскими войсками при поддержке российской авиации летом 2018 года. Вместе с Даръа от боевиков также были освобождены провинции Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.

В данный момент сирийские власти активно восстанавливают разрушения, нанесенные террористическими группировками в регионе. В частности, ремонтируется поврежденная инфраструктура: электроснабжение, водопровод, канализация и другие. Кроме того, заново выстраиваются муниципальные объекты, детские сады, школы, больницы. Все делается для того, чтобы привлечь в регион сирийских беженцев, которые много лет назад были вынуждены покинуть родные дома из-за угрозы джихадистов.