Армия Турции опровергла переход через сирийскую границу

Анкара, 9 октября. Армия Турции опровергла переход границы на северо-востоке Сирии. С таким заявлением выступили в штабе турецких сил «Щита Евфрата».

Переходов через границу не было, сообщили военные. Однако в турецком штабе уточнили, что переход ожидается в ближайшие часы, как и операция «Источник мира».

Ранее сирийские курды отреагировали на намерении Анкары начать операцию на северо-востоке Сирии. В автономной администрации территорий объявили всеобщую мобилизацию. Курдов в Иракском Курдистане администрация призвала проводить акции протеста. Ответственность за происходящее курды возложили на все «влияющие на принятие решений» страны. Они отметили, что эти государства будут виновны в «любой гуманитарной катастрофе, которая случится с их народом».

7 октября турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара планирует начать военную операцию по созданию «зоны безопасности».