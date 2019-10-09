Минюст РФ включил «Фонд борьбы с коррупцией» в список иностранных агентов

Москва, 9 октября. Минюст России включил «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) в список иностранных агентов.

«Фонд борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального, поддерживаемый пулом одних и тех же оппозиционных СМИ, был включен в список иностранных агентов.

«Девятого октября некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в релизе Минюста России.

По заявлению министерства, в ходе «текущего контроля за деятельностью» ФБК установлены признаки, позволившие вынести такое решение. Детали пока не уточняются.

Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на счета ФБК в связи с уголовным делом об отмывании организацией Навального миллиарда рублей. По данным следствия, сотрудники фонда с 2016 по 2018 год нелегально получали средства в иностранной валюте, через банкоматы вносили их на счета столичных банков, а далее переводили на счета ФБК.

В связи с расследованием дела об отмывании одного миллиарда рублей правоохранители провели серию обысков в штабах блогера Навального во многих городах РФ. Примечательно, что Навальный и его протеже Любовь Соболь в момент проведения обысков находились за границей на отдыхе.

Напомним, в Москве в июле 2019 года состоялся ряд незаконных митингов, которые организовали не допущенные до выборов в Мосгордуму соратники скандального блогера Алексея Навального. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Во главе несанкционированных сходок находились: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и прочие так называемые «независимые кандидаты».

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей (ФАН), агент спецслужб США Стивен Секстон, попавшийся на сотрудничестве с российской оппозицией в Москве, посетил посольство ФБК в разгар массовых беспорядков в Москве, пока Алексей Навальный отбывал 30 суток в СИЗО. Источники ФАН заметили в офисе «Фонда борьбы с коррупцией» Секстона и высказали предположение, что агент пришел к подопечным с целью навести порядок в разваливающемся без руководителей фонде.