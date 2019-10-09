Москва, 9 октября. Скандальный блогер Алексей Навальный, чьи сторонники провалили избирательную кампанию в Мосгордуму, открывает «осенний сезон» зарубежных поездок. 9 октября он примет участие в дискуссии на форуме, организованном Фондом Бориса Немцова за свободу в Варшаве.

Участники этого мероприятия собираются обсудить не только экзистенциальные вопросы — например, свободу и страх в контексте экономики и политики, — но и новые планы вмешательства во внутренние дела России. Как пишет Nation News, на это прямо указывает как само название форума: «Стратегии против страха в России и за ее пределами», — так и состав приглашенных гостей, среди которых числятся заметные политики, мыслители и общественные деятели РФ и Запада, занимающиеся развитием и распространением демократических идей по всему миру.

Например, на форуме выступит профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма. Он прочитает лекцию «О свободе», а также вместе с Навальным поучаствует в дискуссии.

Фукуяма известен в том числе тем, что предложил в конце 80-х — начале 90-х концепцию «конца истории». В книге «Конец истории и последний человек», написанной в 1992 году, он заявляет, что конец «авторитарных диктаторских режимов» и распространение демократии по всему миру говорят о приближении конечной точки развития общества, за которой должен последовать некий эволюционный скачок. После него, по версии автора, реальная политика утратит свое значение, так как стремление главенствовать над другими уступит место стремлению быть признанными и принятыми. При этом отношения между постисторическим миром — то есть миром победившего либерализма — и странами, которые останутся жить в русле мира исторического, будут строиться на политике силы.

В интервью Русской службе BBC в августе 2019 года Фукуяма назвал Россию «сильным государством, но только в плане позиции силы», обозначив, что относит РФ к «историческому миру», который сопротивляется демократии. В недавнем интервью «Голосу Америки» он заявлял, что «искренне восхищается» Алексеем Навальным. Кроме того, в беседе со СМИ профессор также коснулся темы митингов в Москве, отметив, что в России «никогда не было условий для реальной политической конкуренции».

В первый день форума, организованного фондом Немцова в Варшаве, состоится пленарная сессия «Страх, коррупция, пропаганда vs Либеральная демократия». Ее модератором выступит представитель «Фонда Науманна» Юлиус Фрейтаг-Лорингхофен — этот политолог известен по своим комментариям для Deutsche Welle.

Также на сессии должны выступить экс-министр юстиции ФРГ Сабина Лойтхойссер-Шнарренбергер — представитель леволиберального крыла немецкой политики, — и польский социальный предприниматель, основатель Европейской школы дипломатии Катажина Писарска. Она являлась советником по иностранным делам в польском сейме, где отстаивала важность развития гражданского общества. Этого спикера форума считают одним из самых влиятельных молодых политиков в Европе.

Однако одним из наиболее заметных гостей дискуссии должен стать профессор Сергей Гуриев, некогда возглавлявший Российскую экономическую школу. Он уехал во Францию в 2013 году после обысков.

Фамилия Гуриева также была замечена в процессе над ЮКОСом и беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Профессор проходил свидетелем по так называемому делу экспертов, работая в составе группы, которая постановила, что оснований привлекать олигарха ко второму сроку нет.

Как пишет издание, участие таких фигур, как Гуриев и Фукуяма в варшавском мероприятии и тиражирование их высказываний, могут способствовать продвижению оппозиционных идей в России. При этом речь идет о более образованной аудитории, чем обычные подписчики «Фонда борьбы с коррупцией». Не исключено, что потому западные интеллектуалы и стали интересны спонсорам Навального.

И Гуриев, и Фукуяма ранее уже обращали внимание на Навального. Экономист с одной стороны критиковал программу блогера за «популизм», с другой — хвалил за частичную реалистичность и внимание к потребностям «простых людей».

Если же говорить о форуме Немцова, то это мероприятие объединяет данных лиц в их непременном желании вернуть Россию на «демократический путь» 90-х.

Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, которое доказывает многочисленные факты вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела России, в частности, в недавние выборы. Журналисты выяснили, что так называемые «оппозиционеры» получают для своей антигосударственной деятельности серьезное финансирование из-за рубежа. Также стало известно, что глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон проводил тренинги в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального на тему организации уличных акций и учил последователей блогера оказывать противодействие сотрудникам правоохранительных органов.