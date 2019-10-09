Ваенга припугнула журналистов божьей карой за новости о Заворотнюк

Москва, 9 октября. Звезда российского шансона Елена Ваенга призвала СМИ оставить Анастасию Заворотнюк в покое и перестать писать о ней. Чтобы призыв возымел эффект, она припугнула журналистов божьей карой.

«Журналисты! Хватит! Остановитесь... Пожалуйста... Ну, побойтесь бога», — эмоционально написала она в своем Instagram.

В многочисленных комментариях подписчики разделили возмущение певицы. Так, Александр Калигин заметил, что «чем человек известнее, тем больше на него льют грязи, увы».

«Просто жуть, пишут про смерть Насти», — поразилась aleksa0857.

Однако были и те, кто попытался оправдать сотрудников СМИ.

«Работа у них такая, к сожалению», — написала Юлия Верич.

На минувших выходных Telegram-канал «Только никому...» со ссылкой на анонимный источник сообщил о том, что актриса якобы скончалась в больнице. Правда, уже сегодня появились данные, что «прекрасную няню» выписали домой. Тут же нашлись и очевидцы, которые утверждают, что видели, как звезду везли на каталке. По их словам, на женщину «страшно смотреть», она изменилась просто до неузнаваемости.

Близкие актрисы все эти многочисленные слухи оставляют без внимания и не предоставляют официальную информацию о ее диагнозе, лечении и состоянии. По данным СМИ, у Заворотнюк обнаружили неоперабельную глиобластому. С такой страшной болезнью боролась и Жанна Фриске. Певица умерла в 2015 году.

В связи с этим ряд экспертов предположил, что опухоль у Заворотнюк возникла из-за процедуры ЭКО, на которую она, как и Фриске, решилась в уже достаточно зрелом возрасте. Однако такую точку зрения разделяют далеко не все онкологи. Так, одна из медиков, приглашенных на передачу Елены Малышевой «Жить здорово» заявила, что ЭКО не может быть причиной появления опухоли, однако способно спровоцировать рост новообразования.

Коллеги звезды по сериалу «Моя прекрасная няня» были шокированы сообщениями о тяжелом заболевании Заворотнюк, но никакими подробностями поделиться не смогли. О состоянии звезды какое-то время регулярно писал в своем Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, но вскоре он прекратил это делать.

Возмущение Ваенги объяснимо, учитывая неприятные инциденты с попыткой продажи фотографий больной актрисы. На этот отвратительный поступок решилась сотрудница больницы, желавшая заработать на чужом горе. За фотографии она просила миллион рублей.

