Москва, 9 октября. «АвтоВАЗ» запускает производство Lada Vesta с новым типом автоматической коробки передач — бесступенчатой автоматической трансмиссией. Об этом рассказала пресс-служба компании.

«АвтоВАЗ» запускает производство Lada Vesta с вариатором. Отмечается, что новые автомобили являются частью стратегии бренда по расширению модельного ряда. В компании добавили, что бесступенчатая трансмиссия японской марки Jatco уже давно используется на автомобилях альянса Renault-Nissan. Кроме того, с 2019 года такие трансмиссии предлагаются покупателям на Lada Xray Cross.

Напомним, Lada Vesta получила новые бюджетные комплектации.

Седан Vesta Standard, а также кросс-универсал Vesta SW стали доступнее на сумму от 20 до 51 тысячи рублей.

Standard в новой комплектации оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра. Автомобиль оборудован механической коробкой передач и системой курсовой устойчивости ESC, которая обладает функцией антипробуксовки. Присутствует обогрев наружных зеркал, система «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушки безопасности. Стоимость базовой версии составляет 594,9 тысячи рублей.

Vesta SW в модификации Classic имеет бензиновую силовую установку объемом 1,6 литра. Автомобиль оснащен двумя фронтальными подушками безопасности, дисковыми тормозами, система «ЭРА-ГЛОНАСС» и ESC. Также машина оборудована кондиционером. Стоимость автомобиля начинается от 676,9 тысячи рублей.