Водитель легковушки чудом выжил в ДТП с грузовиком под Белгородом

Белгород, 9 октября. ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло утром 9 октября на развязке Бессоновки и Орловки в Белгородском районе.

В результате столкновения с КамАЗом Daewoo Nexia превратилась в груду искореженного железа. Однако водитель легковушки и его пассажир чудом остались живы, сообщает источник Федерального агентства новостей с места событий.

Прибывшие на место дорожного инцидента врачи диагностировали у водителя легкового автомобиля перелом голеностопа и ушиб грудной клетки. Мужчина, управлявший КамАЗом, не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают все обстоятельства ДТП.