Экс-кандидат на пост главы Башкирии залезла в гроб для фотосессии

Уфа, 9 октября. Бывший кандидат на пост главы Башкирии, глава модельного агентства Сания Тимасова провела фотосессию в гробу.

Фотосессия в гробу состоялась в лесу. Для этого Тимасова нарядилась в белое платье, надела на голову венок, на лицо ей нанесли яркий макияж. Женщина уточнила, что за основу был взят образ Панночки из «Вия».

Светская львица призналась, что для нее это была самая смелая съемка. При этом она добавила, что после фотосессии в гробу ей сразу захотелось жить, пишет SM-News. Первые результаты эпатажной схемки уже опубликованы на странице Тимасовой в Instagram.

«Будьте здоровы! — обратилась она к подписчикам. — Особо впечатлительным сторис не смотреть!»

«Сначала был легкий мандраж, но раз я дала согласие, то давать «заднюю» было поздно, — поделилась она впечатлениями. — Когда крышку гроба начали закрывать, у меня началась паника. Я хотела как можно скорее вылезти оттуда».

Как оказалось, фотосессия была проведена для салона ритуальных услуг. Глава модельного агентства в одном из роликов также прорекламировала свои услуги, призвав девушек «не хоронить себя заживо».

Гроб, который принял участие в необычной съемки, могут использовать и другие люди. Реквизит можно взять в аренду для смелых фотосессий в честь праздника Хэллоуин или театральных постановок, пояснила Тимасова.

Подписчики в целом положительно оценили идею женщины.

«Вы прекрасны даже в гробу. Это точно», — написали ей в комментариях.

Однако некоторые пользователи Instagram все же напомнили героине фотосъемки, что это очень плохая примета, и признались, что «не согласились бы на такой шаг ни за какие деньги».