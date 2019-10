Экс-кандидат на пост главы Башкирии залезла в гроб для фотосессии

Сегодня состоялась съемка для @ufaritual Ждём фото от @mia_violet Образ от @guzelabdeeva В @ufaritual вы можете заказать гроб на #halloween либо на фотосессию ???????? Будьте здоровы! Особо впечатлительным сторис не смотреть! #halloweenufa #арендагроба

A post shared by Saniya Timasova (@sandra_tim) on Oct 8, 2019 at 7:52am PDT