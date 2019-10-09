Сирия, 9 октября. Турция перебрасывает войска через сирийскую границу на востоке. 50 боевиков ИГИЛ1 предприняли попытку штурма военной базы курдов в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили боевой вылет на юге Идлиба над позициям альянса «Тахрир аш-Шам»

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удар по укреплениям радикалов на юге Идлиба, в Алеппо проводят работы по разминированию в районах Инзарат и Рамуса.

«Исламское государство1»: совершило атаку на город Ракка, попыталось штурмовать военную базу SDF в центре города, потеряло несколько человек.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливают позиции курдских радикалов на севере Алеппо.

Курды: провели рейд в Хасаке, завербовав 20 человек в отряды самообороны, в Ракке отразили атаку боевиков ИГИЛ на военную базу

ВС Турции: перебрасывают отряды через границу на востоке Сирии.

Провинция Алеппо

Утром турецкая артиллерия обстреляла позиции курдских боевиков «Демократических сил Сирии» у поселка Маликия и у деревень Шеварга, Аль-Арза к северо-западу от города Тель-Рифат. Артиллеристский удар по позициям радикалов был нанесён у поселка Шейх-Хилял. В ответ курды совершили ночную атаку по позиции турков у поселка Марьямейн к востоку от города Африн, о чем сообщает Twitter-канал Rojava Network. Источники, приближенные к оппозиции, утверждают, что в результате обстрела со сторон SDF в Африне скончалось два мирных жителя. Информации о пострадавших и о потерях не сообщала пока что ни одна из сторон. Боевики «Сирийской национальной армии» ударили по укреплениям SDF у поселка Мараназ и у Кафр-Кашира, как передает источник в сети Twitter Radio Al Kul.

По информации агентства SANA в Алеппо в районах Рамуса и Инзарат инженерные подразделения САА проведут работы по разминированию жилых кварталов. Саперы ликвидируют боеприпасы и СВУ, оставленные боевиками «Исламского государства».

Провинция Идлиб

На юге Идлиба Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел из артиллерии по позициям радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» в районе поселков Кафр-Увейд, Хиш и у деревни Тахтая, о чем сообщает информагентство Step News Agency. Отряды правительственных сил, дислоцированные у города Хан-Шейхун, открыли огонь из гранатометов по опорным пунктам и укрепленным точкам джихадистов у деревень Маар-Зета и Ракая. Отмечаются интенсивные вылеты разведывательных самолетов ВКС РФ над позициями альянса.

Провинция Ракка

Около 50 террористов ИГИЛ воспользовались тем, что большая часть курдских радикалов переброшена к сирийско-турецкой к границе и совершил атаку на административный центр провинции - город Ракку. Три атаки были совершены террористами-смертниками. Точной информации о жертвах пока не сообщается, как передает источник в сети Twitter Euphrates Post. Сообщается, что в городе прогремело как минимум 6 взрывов. Столкновения курдских патрульных и боевиков распространилось на весь город. Террористы предприняли попытку захватить базу курдов у транспортной развязки Аль-Базель в центре города. В результате подрыва на электростанции в городе пропало электричество. По другим данным, в городе действует около сотни боевиков «Исламского государства», отмечается высокая организованность атакующих. Источник в сети Twitter @RojMussa передает, что члены военного совета SDF Ракки сумели нейтрализовать несколько террористов.

Как сообщает новостное агентство ТАСС, «Демократических силы Сирии» объявили о всеобщей мобилизации, ожидая операции турецких войск в приграничной зоне. Об этом в среду сообщил телеканал Al Mayadeen.

Подразделения турецкой армии начали переход границы на северо-востоке Сирии, чтобы не допустить накопления курдских отрядов, как сообщает новостное агентство Bloomberg.

Провинция Хасака

Турецкие войска обстреляли позиции курдов в окрестностях города Рас-аль-Айн на севере провинции. Жертв нет, как уточняет местный источник в сети Twitter cmoc_sdf. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает о падении в жилых кварталах снарядов, выпущенных турецкими войсками по районам Рас-аль-Айна, наряду с обстрелом районов из крупнокалиберных пулеметов. Информации о жертвах среди мирного населения или курдских радикалов пока не поступало.

Обстрел совпал с прибытием подкрепления из протурецких группировок в приграничную зону в рамках подготовки к ожидаемой военной операции.

В столице провинции городе Хасака в ходе рейда боевики «демократических сил» задержали 20 молодых людей в ходе рейда в районе Азизия и Гувейран, как указывает агентство Euphrates Post. Предполагается, что молодых людей задержали для прохождения воинской службы в курдских «Отрядах народной самообороны». В настоящее время боевое крыло SDF несет потери из-за дезертиров и спешно восполняет свои ряды.

Грузовики с оружием и боеприпасами курдов въехали в Рас-аль-Айн утром. Местные источники отмечаются, что отряды YPG подготовили кварталы к городским боям, как передает источник в сети Twitter @bdrhmnhrk.

Турция подтвердила, что нанесла удары по сирийско-иракской границе, чтобы пресечь поставки вооружений SDF из Иракского Курдистана, как сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска». Курды, в свою очередь, призвали ввести бесполетную зону на северо-востоке Сирии для обеспечения своей безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.