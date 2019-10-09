Alibaba, Mail.ru Group и партнеры завершили сделку по созданию СП «AliExpress Россия»



Москва, 9 октября. Китайская корпорация Alibaba и российские «Мегафон», Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) завершили сделку по созданию СП «AliExpress Россия». Сообщение об этом распространила пресс-служба Mail.ru Group.

Совет директоров нового предприятия возглавит Борис Добродеев, а должности генеральных содиректоров заняли Лю Вэй, глава «AliExpress Россия», и первый заместитель генерального директора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.

Размер инвестиций Alibaba Group в новое предприятие составит 100 млн долларов. «Мегафон» продаст Alibaba Group свою экономическую долю в 9,97% в Mail.ru Group, а взамен получит 24,3% в СП «AliExpress Россия», при этом доля владения голосующими акциями составит 30,2%.

От Mail.ru Group новая структура получит бизнес электронной коммерции Pandao и 182 млн долларов. Доля компании в СП «AliExpress Россия» составит 15%, а доля владения голосующими акциями — 18,7%. Размер вложений в предприятие со стороны РФПИ составит 100 млн долларов, фонд сможет купить у Alibaba Group акции СП на сумму 194 млн долларов.