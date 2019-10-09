Загорский рассказал, кто сыграет Пугачеву в фильме о Началовой

Москва, 9 октября. Музыкант, сценарист, композитор и поэт Андрей Загорский (DJ Steklov), выступающий продюсером фильма о скончавшейся весной певице Юлии Началовой, раскрыл Федеральному агентству новостей подробности съемок кинокартины.

Как стало известно ранее, Загорский не смог договориться с родителями и PR-менеджером Началовой о правах на использование ее имени и песен в своем фильме.

«И мы приняли решение о том, что в фильме «Буду рядом» главной героиней будет Юлия Качалова. Это уже окончательное решение, потому что мы потеряли всякую надежду найти компромисс», — сообщил продюсер.

Загорский рассказал, что за основу фильма возьмут историю провинциальной девочки, которая выиграла музыкальный конкурс, добилась всего сама и в 18-летнем возрасте вышла замуж за одного из солистов известной группы.

«В моей картине все актеры на 80–85% схожи со своими прототипами. У меня кастинг-директор специально подбирала именно данных актеров», — подчеркнул продюсер.

Кроме того, Загорский раскрыл имя одной из актрис. Он сообщил, что участие в съемках примет полуфиналистка шоу «Минута славы» Мирабелла Стрельцова, которая является вокальным двойником примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

«Она исполняет в моей картине роль известной российской певицы Анны Борисовны. <…> Там никто ни к чему придраться не сможет, потому что это одно лицо, это один голос. Все это вживую», — отметил музыкант в беседе с ФАН.

Как сообщил продюсер, имена всех героев его кинокартины будут изменены.

«Мы решили сделать ход конем, и нам уже точно никто не сможет ничего юридически предъявить», — подчеркнул он.

Также Загорский прокомментировал ситуацию с сериалом о Юлии Началовой, работу над которым, по слухам, ведет Первый канал. Об этом проекте ранее рассказали актеры Марина Орлова, снимавшаяся в сериале «Барвиха» на ТНТ, и звезда сериала «Универ» Алексей Гаврилов. Предполагается, что они исполнят в сериале роли Юлии Началовой и ее супруга Евгения Алдонина. Отметим, что официально информация об этих съемках пока не подтверждена, а участникам проекта, как пишут СМИ, строго запрещено разглашать условия контракта.

Как подчеркнул Загорский ситуация с данным сериалом убедила его, что за последние полгода в работе над своей картиной он не ошибся ни в одном шаге. Ранее он уже отмечал, что его имя никак не связано с проектом Первого канала и призывал не смотреть этот сериал.

«Если семья Юлии вместе с ее менеджментом решили, что сериал Первого канала для них важнее, чем правдивая история о талантливой девочке, то пусть они делают дальше свой комедийный сериал с актерами комедийного телеканала ТНТ. Это их право. А мы будем снимать действительно полнометражную картину — драматическую — о жизни и творчестве талантливой, доброй, светлой девочки Юлии Качаловой», — заключил музыкант.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в одной из московских больниц в возрасте 38 лет, пишет РИАМО. Причиной смерти артистки стало серьезное заболевание, которое привело к заражению крови. Началова похоронена на Троекуровском кладбище в столице, сообщает «Царьград».