Челябинский ветеринар создал единственный за Уралом приют для диких животных

Челябинск, 9 октября. Ветеринарный врач из Челябинска Карен Даллакян открыл единственный за Уралом приют для диких животных «Спаси меня».

Питомцами приюта для животных становятся звери, травмированные в контактных зоопарках, а также жертвы браконьеров. Даллакян называет учреждение Центром реабилитации и карантинирования диких животных и птиц.

«3 марта было уже четыре года со дня его открытия. А одноименный фонд зоозащиты работает в Челябинске с 1998 года. Везут к нам диких животных со всего Урала и Сибири. Такой центр, как у нас, в РФ один», — подчеркнул ветеринарный врач.

По словам Карена Даллакяна, сейчас в центре живут цирковые звери, травмированные во время дрессировки, а также жертвы браконьеров, контактных зоопарков и уличных фотографов.

«У нас есть слепой енот-полоскун, который очень долго работал моделью у уличного фотографа. Ослеп он из-за многочисленных фотовспышек, проявил агрессию и стал не нужен хозяину», — рассказал ветврач.

В приюте находится большое число птиц, так как Челябинская область расположена на миграционном пути пернатых.

«Каждую осень нам приносят по десятку лебедей, из которых только один-два имеют врожденную патологию, все остальные кем-то подстрелены», — отмечает Даллакян.

Центр «Спаси меня» и министерство экологии Челябинской области составили алгоритм взаимодействия, по которому идет процесс забора животного в центр.

«У нас сейчас живут семь лебедей, четыре утки-кряквы, филин, три уральские совы, семь орлов, один черный гриф из контактного зоопарка, а также шесть лис, одна рысь, две косули, волк, енот-полоскун, пума, амурский тигренок из передвижного зоопарка и африканский леопард. Очень много ежей», — сообщил ветеринар.

Содержится «Спаси меня» в основном на благотворительные пожертвования, поступающие через одноименный фонд, сообщает Nation News.