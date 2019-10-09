Комбат «Призрака» оценил перспективы отвода сил близ Золотого в ЛНР

Украинская сторона не нацелена на отвод техники и вооружения от линии соприкосновения в районе населенного пункта Золотое (Золотое-4) в Луганской Народной Республике. Уверенность в этом в беседе с Федеральным агентством новостей выразил командир легендарного батальона «Призрак» Народной милиции ЛНР майор Алексей Марков с позывным Добрый.

По его словам, Золотое — не его зона ответственности, а соседей. Однако признаков, свидетельствующих о нацеленности Киева на перемирие, он не видит.

«Скорее всего, никакого отвода не будет. По крайней мере, «укропы» на это не нацелены. Все как обычно — стреляют. Не с такой интенсивностью, как, скажем, полгода назад. Но тем не менее применяется стрелковое и групповое оружие, периодически работают минометы. Все перемирия – они далеко от срока. У нас на фронте без изменений», — констатировал комбат.

Напомним, что на 9 октября запланирован отвод войск на двух пробных участках — в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР.

Вместе с тем Петровское в 11.00 было обстреляно ВСУ из крупнокалиберных пулеметов со стороны поселка Богдановка.

Что же касается Золотого, ранее находившегося под контролем Народной милиции ЛНР, то 6 октября оно было занято боевиками нацистской группировки «Национальный корпус». По мнению НМ ЛНР, радикалы могут быть причастны к обстрелу Золотого-5, произошедшему 8 октября.