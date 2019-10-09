Армия Турции начала переход границы на северо-востоке Сирии

Анкара, 9 октября. Турецкие войска начали переход границы на северо-востоке Сирии.

Как уточняют в турецкой армии, Анкара осуществляет переход через границу Сирии, чтобы не допустить накопления курдских отрядов, пишет Bloomberg, ссылаясь на турецкого чиновника.

«Подразделения турецкой армии начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы», — объяснил собеседник агентства шаги Анкары.

Официальных комментариев турецкие власти на данный момент не давали.

Ранее автономная администрация территорий на северо-востоке САР, где проживают сирийские курды, объявила всеобщую мобилизацию в связи с угрозой скорого начала операции турецких войск «Источник мира».

7 октября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США начали выводить свои силы с северо-востока Сирии, где Анкара планирует начать военную операцию по созданию «зоны безопасности».