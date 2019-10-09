Эксперт объяснил, почему санкции Запада не влияют на рост экономики РФ

Всемирный банк спрогнозировал снижение роста российской экономики в 2019 году. Согласно ожиданиям, ВВП вырастет на 1%, а не на 1,2%, как сообщалось в июне. Снижение прогноза объясняется сохранением экономических санкций, слабым уровнем инвестиций и ростом торговли, замедлением производственной активности в энергетическом секторе.

Мнение специалистов Всемирного банка о зависимости роста экономики России от экономических санкций Запада можно назвать «наглой ложью», уверен руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Эксперт считает, что замедление роста экономики РФ вполне возможно, его признаки можно наблюдать и сейчас. Однако все остальные признаки относятся к политической пропаганде, говорит он.

«Основы замедления двоякие. Во-первых, это исчерпанность внутреннего кредитного ресурса. Это видно по темпам выдачи ипотечных кредитов. В 2018 году был ипотечный бум, а в этом его уже нет. Во-вторых, происходит снижение мировых цен на нефть, которое связано с замедлением роста в развивающихся экономиках, то есть в экономиках меньших, чем БРИКС», — заявил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Таким образом, есть множество внешних проблем, которые ограничивают рост экономики РФ, отмечает экономист. Однако ни один из факторов снижения роста экономики не относится к санкциям.

«Это все естественные признаки проблем мировой экономики и трудностей национальной экономики. Даже если США снимут санкции с РФ, то вряд ли изменится их недружественное отношение к нашей стране. Политэкономическая деятельность Вашингтона и Брюсселя не прекратится, потому что она отвечает их экономическим задачам. Получается, что все эти красивые слова про то, что если бы не санкции, то Россия бы росла, на самом деле являются наглой ложью», — рассказал Колташов.

По словам эксперта, санкции можно считать наказанием за «самостоятельность действий государства во внутренней и внешней политике».

Ухудшение прогнозов не обошло и ключевые экономики мира: США, Евросоюза и Китая. Прогноз по росту американского ВВП снизился с 2,5% до 2,3%, еврозоны — с 1,2% до 1,1%. Прогноз по росту экономики Китая тоже снижен на 0,1 процентного пункта и составляет 6,1%. Кроме того, Минэкономразвития РФ считает, что ВВП России по итогам нынешнего года покажет рост на 1,3%.

Россия обошла США и Китай по уровню развития энергетики. По мнению экспертов, Россия является самодостаточной энергетической сверхдержавой, в которой выдержан точный баланс между объемами производства энергоресурсов и внутренними потребностями страны, а также обеспечены доступные цены на энергопродукты для потребителей. Более того, Россия заняла 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за текущий год.