Москва, 9 октября. Студия «Союзмультфильм» провела ребрендинг и откроет мультимедийный парк на ВДНХ к лету 2020 года. Об этом рассказала председатель правления студии Юлиана Слащева.

По ее словам, сейчас идет реконструкция павильона номер семь на ВДНХ, который раньше назывался «Семена». Завершить работы планируют в конце 2019 года.

«Это будет первый настоящий мультимедийный парк, где можно будет погрузиться в атмосферу фильмов студии, интерактивно пообщаться с персонажами. Планируем открыть парк к лету 2020 года», — цитирует слова Юлианы Слащевой РИА Новости.

В пресс-службе студии рассказали, что впервые за всю историю «Союзмультфильма» был проведен ребрендинг. Студия разработала новый фирменный стиль, который учитывает «актуальные культурные коды». По словам Слащевой, последние шесть месяцев шло создание нового бренда, айдентики и слоганов.

Председатель правления добавила, что главный смысл изменений — показать, что сегодня «Союзмультфильм» не просто анимационная студия, а большой творческий анимационный кластер.

«Дальше будем развиваться в теме детско-семейного контента не только анимационного, но и игрового», — сказала Юлиана Слащева.

В рамках ребрендинга у «Союзмультфильма» также появился собственный фирменный шрифт. Руководитель отдела культурных проектов киностудии Павел Шведов рассказал, что на новый логотип сильно повлиял шрифт из мультфильма «Ну, погоди!». Также в «Союзмультфильме» планируют выпустить набор стикеров для мессенджеров с Чебурашкой, Винни-Пухом, Пятачком, Зайцем, Волком и другими знаменитыми персонажами.

Ранее стало известно, что в мультфильме «Простоквашино» появится новый персонаж. Им станет возлюбленная почтальона Печкина Маргарита Егоровна.