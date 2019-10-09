Байден обрек Украину на гражданскую войну из страха перед Трампом

Что там нового слышно из Киева насчет «формулы Штайнмайера», «нормандского формата», минских соглашений и прочей дипломатической мишуры с участием Украины? А ничего этого теперь не будет!

Официально подписанные международные соглашения, оказывается, легко аннулируются на «незалежной» десятком тысяч «отмороженных» молодых людей, перемотанных желтым скотчем. А также заявлением какого-то «полевого командира», что если разведение войск в Донбассе начнется, то его боевики готовы занять оставленные частями украинской армии позиции. Да, оставленные — специально этим боевикам: вместе с тяжелым оружием, боеприпасами и так далее.

Как там говорил насчет договора о «евроассоциации» полузабытый ныне Виктор Янукович? «Мы все подпишем, а выполнять ничего не будем»? Ровно то же самое было, когда «майданная» оппозиция подписала с тем же Януковичем соглашения 21 февраля 2014 года — и на следующий день захватила власть в стране, ничуть не собираясь эти соглашения выполнять.

Ровно то же самое было и при Петре Порошенко, когда представители Украины подписывали минские соглашения, опять же, не собираясь выполнять ничего из подписанного. И вот теперь, при Владимире Зеленском, все повторяется: «формулу Штайнмайера» они-то подписали, но вот выполнять ее — «дурных нема»…

Говорят, что можно вывезти девушку из деревни, но вот деревню из девушки вывезти нельзя. Точно так же можно поменять президента на Украине, но Украину в президенте не поменяешь.

И скажите, с ними вообще можно и нужно хоть о чем-то договариваться? Конечно же, нет! Они презирают прежде всего самих себя, а уже потом и поэтому — всех, кто имеет с ними дело. Если не верите — перечитайте стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским: те места, где шестой по счету украинский президент отзывается о лидерах Германии и Франции. Которые, между прочим, в немалой степени способствовали его избранию и признанию. В общем, сыграл партию на рояле…

Кому это выгодно?

Все происходящее «снаружи» выглядит настолько тупо и бессмысленно, а последствия такого развития событий настолько плохи для Украины как государства, пусть и «несостоявшегося», что поневоле возникает вопрос: «А кому, собственно, это выгодно?»

В самом деле, кто и с какой целью «платит за банкет», то есть за показанный всему миру спектакль с молодежной массовкой по «незалежным» градам и весям? Ведь тот же Андрей Билецкий, с его «Азовом», где кучкуются неонацисты, исчисляемые десятками тысяч единиц, считается фигурой, подчиненной министру внутренних дел Арсену Авакову, — единственному министру, который сохранил свой пост после недавней смены президентов в Киеве.

А раз военные де-факто поддержали инициативу Билецкого, значит на каком-то уровне МВД и Минобороны это было согласовано. Опять же, без соответствующих указаний со стороны руководства МВД протестные акции «желтых повязок» были бы разогнаны силами правопорядка — или хотя бы предпринимались попытки такого разгона.

Отсюда следует простой, логичный и неоспоримый вывод: министр Аваков к нынешней фронде против «формулы Штайнмайера» и, соответственно, против президента Зеленского не просто причастен, а играет в ней одну из ведущих ролей. И Зеленский Авакова при этом уволить не может. Или не хочет. Что в данном случае — одно и то же.

Значит ли это, что Аваков, по каким-то своим соображениям, «полез» в такой конфликт всерьез и самостоятельно? Вряд ли. На него не похоже. Вернее, «всерьез» — может быть, поскольку смена президента это всегда передел зон влияния и «кормушек», которых на Украине, в силу ее деградации и распада, становится все меньше, а потому конкуренция становится все острее и жестче. Но вот чтобы «самостоятельно», то есть сам по себе, без поддержки мощных внешних сил — это нет, это никогда.

Байден — лицо главного оффшора США

Здесь самое место и время напомнить, что именно сейчас Украина снова оказалась в фокусе «большой политики». И на этот раз — не по поводу России, а по поводу США. «Дело Байдена», процедура импичмента Трампа, президентские выборы 2020 года… Все это очень серьезно и очень опасно.

Поясню, в чем дело. Экс-вице-президент США Джозеф Байден вот уже 46 лет, с восьмилетним (2009—2013 гг.) перерывом на вице-президентство, является сенатором от штата Делавэр. А штат этот — непростой. Это главный американский внутренний «оффшор», который раскинул свои сети по всему миру и через который ежегодно проходят триллионы, а может быть и десятки триллионов долларов. Он же — один из главных центров управления и источников финансирования структуры, известной в Америке под псевдонимом Deep State, «глубинное государство». И Байден — политическое «лицо» данного оффшора.

Поэтому, если Трамп начнет расследование против Байдена, отталкиваясь от Украины, фирмы Burisma и ее бывшего члена правления Байдена-младшего, который Хантер, то вся эта система неминуемо будет вскрыта и вывалится наружу — или надо будет «договариваться» с Трампом и платить ему гигантские отступные: политические, финансовые и какие угодно.

Поскольку времена нынче трудные, а Трамп — та еще «акула», то, видимо, было принято решение и с Трампом не договариваться, и расследования против Байдена не допускать. А Украина… Ее никому в Вашингтоне не жалко. И если ради спасения Джо Байдена от тюрьмы потребуется бросить «незалежную» в пекло гражданской войны или обречь на новый Майдан, на голове американского демократа не шевельнется ни волос.

Возможно, поэтому на свет божий и появились показания пока анонимного сотрудника американских спецслужб против 45-го президента США — как раз по «давлению на Зеленского», Нэнси Пелоси и демократы в Конгрессе взвились с процедурой импичмента, а в Киеве срочно устроили подписание «формулы Штайнмайера» и скачки вокруг нее. А что, война все спишет.