В ГД считают необходимыми штрафы до 500 тысяч рублей за производство порошкового алкоголя

Госдума приняла во втором чтении проект о введении административной ответственности за производство или оборот порошкового алкоголя. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документом предусматриваются штрафы для граждан от пяти тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

В беседе с корреспондентом ФАН необходимость наказания за порошкообразную спиртосодержащую продукцию оценил депутат Сергей Вострецов.

«Конечно, нужно исключить любую возможность оборота такой продукции. Она представляет собой серьезную опасность для здоровья наших граждан», — заявил парламентарий.

Даже если кто-то и может гарантировать ее качество, никто не гарантирует, что покупатель разведет ее в нужной пропорции, отметил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Я считаю, что необходимо вести активную борьбу за здоровье наших граждан, за увеличение продолжительности жизни. Принятие такого закона станет одной из необходимых мер».

Он также напомнил, что в эту сессию первое чтение прошел проект о «наливайках».