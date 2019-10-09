Москва, 9 октября. Средняя цена автомобиля в России на вторичном рынке в третьем квартале этого года составила 370 тысяч рублей. Об этом говорят данные исследования «Авито».

Отмечается, что стоимость машин снизилась на 1,1% по сравнению с прошлым годом и на 1,1% по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Машины подешевели в 12 крупнейших городах: от 0,2% в Санкт-Петербурге и до 8,7% в Красноярске.

Автомобили с пробегом подешевели в России. Как пишет «Российская газета», в группе городов с самой высокой стоимостью автомобилей занимает Москва, где средняя цена машины начинается почти с 537 тысяч рублей, что на 45% дороже среднероссийского показателя.

Напомним, аналитики агентства «Автостат» обработали данные парка зарегистрированных легковых автомобилей на 1 июля текущего года и назвали самые популярные марки в России.

Первое место в списке занял седан Lada 2107 — на середину года в России насчитывалось 1,7 миллиона машин. Следом за ним идет Lada 2106 — 1,5 миллиона автомобилей. Тройку лидеров замкнул внедорожник Lada 4x4 — 1,2 миллиона машин.

Примечательно, что лишь у этих трех моделей парк превышает миллион автомобилей. Остальные участники первой десятки не дотянули до этой отметки, в нее вошли: Lada 2109, Lada 2110, Kia Rio, Lada 2114, Hyundai Solaris, Ford Focus и Lada 2105. В целом в России на указанный период числилось около 44 миллионов зарегистрированных легковых автомобилей.

Ранее эксперты «Авито Авто» по итогам проведенного исследования сообщили, что россиян стали меньше интересовать автомобили с газовыми двигателями. Наиболее сильно спрос упал в Ростове-на-Дону (почти на 80%). Предложение уменьшилось на 66% за год. При этом лидером оказались модели производства компании «АвтоВАЗ».