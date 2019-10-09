Нидерланды изучат роль Украины в деле о крушении MH17

Амстердам, 9 октября. Власти Нидерландов решили уделить особое внимание роли Украины в деле о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Голландские парламентарии поддержали требование к правительству страны о проведении расследования в отношении Украины, сообщил на своей странице в Twitter депутат от Христианско-демократической партии Нидерландов Крис Ван Дам.

Политик отметил, что решение «было принято единогласно». Депутаты требуют установить причину, по которой украинские власти в 2014 году не закрыли воздушное пространство над регионом. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок при этом подчеркнул, что «не видит оснований» для расследования о возможной вине Украины, однако не стал возражать против предложения депутатов.

Политолог Александр Дудчак в интервью радио Sputnik оценил возможность сдвига в расследовании и изменение позиции Нидерландов в деле о крушении рейса MH17.

«Я думаю, не стоит обольщаться и считать, что в позиции Голландии произошел какой-то серьезный разворот. То, что они сейчас взялись за роль Киева, – это, наверное, дань уважения здравому смыслу», — отметил политолог.

Дудчак предположил, что власти Голландии обиделись на Украину после выдачи Киевом Владимира Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией.

«9 марта 2020 года должен начаться суд. Хотелось бы надеться, что процесс будет более объективным, чем он был до того, будут привлечены свидетели, диспетчеры. Вопросов очень много», — подчеркнул Александр Дудчак.

Самолет Boeing-777 (рейс MH17) потерпел крушение над Донецком 17 июля 2014 года, выполняя рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Следователи установили, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

В сентябре прошлого года Минобороны России обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.