Лавров указал на голословные обещания США вывести войска из Сирии

Нур-Султан, 9 октября. США «спускают на тормозах» реализацию обещаний о выводе войск из Сирии. Изменений в позиции Вашингтона не наблюдается, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Казахстан.

Лавров в очередной раз указал на то, что действия США в Сирии не способствуют урегулированию ситуации в Сирии. Российский министр усомнился в реализации заявлений президента США Дональда Трампа о выводе войск из района на севере страны. Он напомнил, что с подобными голословными обещаниями в Белом доме выступают не в первый раз.

«Трамп, действительно, много раз заявлял, что будет выводить свои войска из Сирии и других стран, — констатировал глава внешнеполитического ведомства России. — Потом эти заявления спускались на тормозах уже реальными исполнителями».

Глава МИД РФ допустил, что такая же судьба уготована и последнему громкому заявлению Трампа. Лавров также отметил, что противоречивый подход Белого дома к курдскому вопросу может всколыхнуть весь регион Ближнего Востока. Российский министр призвал избежать такого развития событий.

«Я убедился, когда мы были на днях в Ираке, разговаривали с иракскими курдами, — пояснил Лавров. — Они крайне встревожены тем, что такое легкое обращение с крайне деликатной темой может всколыхнуть весь регион, и этого необходимо любой ценой избежать».

Он добавил, что Россия уже проинформировала США об этом, однако Москва «не видит серьезных изменений их [американцев] непоследовательной, противоречивой политики».

На встрече с Лавровым глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее подтвердил, что Анкара уважает суверенитет и территориальную целостность Сирии.