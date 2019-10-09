Замглавы МИД Сирии обсудил с представителем ООН разминирование республики

Дамаск, 9 октября. Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал аль-Микдад обсудил с директором Службы Организации Объединенных Наций (ООН) по разминированию Агнес Маркайло аспекты работы организации в республике. На встрече побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Аль-Микдад подчеркнул важность усиления оперативного аспекта программы разминирования, поскольку установленные боевиками мины приводят к гибели людей и уничтожению имущества сирийских граждан в районах, контролируемых террористами, и районах, где террористические группы устанавливали мины и взрывчатые вещества с целью нанести как можно больший ущерб этим гражданским лицам.

Аль-Микдад отметил, что сирийское государство предприняло огромные усилия по удалению этих мин, Дамаск будет продолжать сотрудничать со службой ООН по разминированию и предоставит все необходимые средства для очистки всех районов, освобождения их от мин и самодельных взрывных устройств, оставленных террористами, для защиты сирийских граждан и сохранения их безопасности.

Заместитель министра отметил, что стремление некоторых западных стран отказать в финансировании организации в Сирии подпадает под политику двойных стандартов, которые эти страны проводят в отношении сирийского народа. Сирийский политик также осудил односторонние принудительные меры, принятые этими западными странами, которые лишают сирийских граждан возможности решать стоящие перед ними трудности.

В свою очередь директор Службы Организации Объединенных Наций по разминированию выразил признательность за сотрудничество, продемонстрированное Сирией с ее отделением, отметив важность дальнейшей координации с сирийской стороной для достижения желаемой цели.

Она рассказала о работе организации в сотрудничестве с сирийской стороной в рамках наращивания сирийского потенциала, повышения осведомленности и просвещения сирийских граждан об опасностях мин и продолжения квалификации рабочих групп, необходимых для выполнения этой задачи, в дополнение к обеспечению логистических аспектов.

Примечательно, что в июле прошлого года был подписан меморандум о взаимопонимании, который призван закрепить сотрудничество между сирийским правительством и Организацией Объединенных Наций в рамках процесса разминирования, вызванного пережитками террористов в Сирии.