Нур-Султан, 9 октября. Россия рассчитывает, что новое правительство Украины обеспечит последовательное выполнение минских договоренностей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он рассказал по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Лавров заявил, что Киев должен обеспечить выполнение минских соглашений. Как уточнил глава внешнеполитического ведомства, минские договоренности должны выполняться, альтернативы им нет. Он выразил надежду, что новое правительство Украины будет исходить из этого.

Напомним, урегулированием ситуации в Донбассе занимается специальная группа в Минске. Контактная группа по урегулированию в Донбассе в прошедший вторник в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера» — по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

«Формула Штайнмайера» определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Донецкой и Луганской народных республик — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В ответ Киев начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. По данным ООН на начало этого года, в гражданской войне погибли более 13 тысяч человек.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему антироссийские санкции никогда не работали и не будут работать.