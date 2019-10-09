Турция уважает суверенитет и целостность Сирии, заявил Лавров

Москва, 9 октября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Анкара уважает суверенитет и территориальную целостность Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Министр иностранных дел РФ рассказал, что говорил по телефону с турецким коллегой. По словам Лаврова, Чавушоглу твердо и однозначно подтвердил, что турецкая сторона уважает суверенитет и территориальную целостность Сирии.

«Вчера же я разговаривал по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который твердо и однозначно подтвердил мне, что турецкая сторона уважает суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и во всех своих действиях будет исходить из того, что конечной целью наших усилий является в том числе и восстановление в полном объеме территориальной целостности сирийского государства», — сказал Лавров.

7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США начали выводить свои силы с северо-востока Сирии, где Анкара планирует начать военную операцию по созданию «зоны безопасности». Как сообщали в Белом доме, Вашингтон получил подтверждение о «скором начале» военной операции на севере Сирии и отказывается участвовать в ней или находиться вблизи от места ее проведения.

Глава Турции заявлял, что Анкара может начать операцию «в любой момент». По его словам, целью военных действий станет очистка приграничной территории от сил сирийских курдов и создание там зоны безопасности для бежавших от войны в Турцию граждан Сирии. Анкара считает, что «Демократические силы Сирии» (SDF) непосредственно связаны с террористами из «Рабочей партии Курдистана».

Напомним, летом 2019 года в ходе переговоров Турция и США обсудили создание зоны безопасности на севере Сирии. Дамаск выступает против соглашения США и Турции, так как оно нарушает суверенитет и территориальную целостность САР, а также противоречит принципам международного права. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль считает территориальную целостность Сирии отправной точкой любых переговоров по урегулированию в САР.