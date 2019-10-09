Турагенты объяснили, почему в Турции невыгодно отдыхать и что выбрать вместо нее

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин перечислил возможные альтернативы турецким курортам. Представители турбизнеса оценили их.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Юрий Барзыкин заявил, что все Средиземноморье сопоставимо с Турцией «и по погоде, и по инфраструктуре, да и по цене». В качестве альтернативы турецким курортам, спрос на которые в этом году существенно вырос, а вслед за ним — и стоимость путевок, вице-президент РСТ назвал в первую очередь Кипр, а также Черногорию, Хорватию, Италию и Грецию. Но отдых там, по словам Барзыкина, несколько дороже Турции.

Также он посоветовал россиянам при выборе отпуска в октябре-ноябре обратить внимание на Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку и Доминикану.

Федеральное агентство новостей попросило прокомментировать эти альтернативы турецким курортам гендиректора ООО «Больше солнца» Дарью Евтееву, работающую в сети «Слетать.ру».

«Турция в этом сезоне очень дорогая, плюс в действительно хороших отелях нет мест — все заранее забронировали. По сравнению с прошлыми годами, путевки в Турцию на сентябрь, октябрь и ноябрь сейчас подорожали вдвое, хотя это конец пляжного сезона и раньше туда можно было улететь по горящим предложениям. А сейчас их практически нет. И если сравнивать Турцию с Доминиканой, то это почти те же самые деньги. Разница только в том, что лететь на Карибы надо из Москвы. А Куба и вовсе дешевле Турции: 11-дневный отдых на двоих в хорошей «четверке» по системе «все включено» обойдется в 120 тысяч рублей. И столько же будет стоить 10-дневный отдых в нормальной турецкой «пятерке». Доминикана обойдется в 140-150 тысяч. Но Доминикана — это гораздо лучше Турции, это высокий уровень сервиса, отличные продукты и напитки, потрясающая природа», — объяснила Дарья Евтеева.

По ее словам, отдых в Турции в этом году существенно подорожал из-за того, что там разрешили отдыхать силовикам и военным, которым раньше нельзя было выезжать за пределы России. А что касается недавних сообщений о большом количестве смертей российских туристов на турецких курортах, то собеседница ФАН советует относиться к ним критично.

«Инциденты случаются в любой стране, на любых курортах. И в Турции — не чаще, чем где бы то ни было еще. Но там отдыхает рекордное количество россиян. И потому наши граждане часто фигурируют в сводках. Но я считаю, что те, кто раздувает информацию о небезопасности турецких курортов, преследуют какие-то свои цели. Не исключаю, что хотят, чтобы Турцию вновь закрыли для отдыха россиян, а это даст возможность перенаправить туристов на другие направления», — заметила Евтеева.

Представительница турбизнеса подчеркнула, что на Кипре, который вице-президент РСТ назвал главной альтернативой Турции, в этом году тоже дорого.