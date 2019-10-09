Антироссийские СМИ в очередной раз опубликовали фейк про «русский след» в Ливии

Средства массовой информации в очередной раз опубликовали фейк о «российском присутствии в Ливии». В качестве «доказательства» они приводят фотографию, сделанную якобы в Ливии, на которой изображен боец Сил специальных операций (ССО) РФ.

Федеральное агентство новостей (ФАН) выяснило, откуда взялась данная фотография и почему она не имеет никакого отношения к бойцам ССО РФ.

На днях издание «ВладТайм» опубликовало фото, на котором, по версии журналистов, был изображен российский боец Сил специальных операций (ССО) в Ливии. Такой вывод был сделан на основании того, что данная фотография была выложена в Сеть сторонниками ливийского маршала Халифы Хафтара со словами благодарности в адрес «русских друзей, защищающих их права». В некоторых публикациях в социальных сетях утверждается, что это был боец так называемой ЧВК «Вагнера».

ФАН проверило подлинность этой фотографии и нашло подтверждения того, что кадр был сделан не в Ливии, как утверждает «ВладТайм», а в Сирийской Арабской Республике. Нам удалось найти другую публикацию, уже сирийского Facebook-сообщества, где тот же человек — с тем же снаряжением, с той же снайперской винтовкой Драгунова — стоит в том же проеме, только в кадр попал еще и портрет президента САР Башара Асада.

О том, что две фотографии сделаны в одном месте в одно время, говорят и другие детали. Так, если присмотреться к проему в стене, можно увидеть характерные зазубрины, которые повторяются в обоих случаях. Можно увидеть также одинаковые элементы снаряжения и обмундирования бойца — та же панама и тот же «тяжелый бронежилет с MOLLE креплениями», на котором акцентировало внимание издание «ВладТайм».

Подпись ко второй фотографии аналогичная: «Спасибо российским братьям за помощь в освобождении страны от террористов». Военнослужащие ССО действительно принимали участие в сирийском конфликте, поддерживая правительственные силы Башара Асада на наиболее опасных направлениях.

Вклад Сил специальных операций России в Сирии отметил и президент РФ Владимир Путин.

«Вы внесли огромный вклад в разгром террористических группировок, освобождение сирийской земли от бандитов. Если приходилось, то принимали неравный бой, вызывали огонь на себя», — отметил глава государства.

Соответственно, фотографии, опубликованные изданием «ВладТайм», были сделаны в ходе одной из операций ССО ВС РФ в Сирии, что еще раз подтверждает более ранняя публикация на других источниках. Элементарная логика тоже подсказывает, что фото сирийского лидера Башара Асада не может находиться в Ливии.

Вывод очевиден: «ВладТайм» и его коллеги по цеху специально распространяют фейковую информацию. Совсем недавно «Медуза» выпустила очередное так называемое расследование о гражданской войне в Ливии, которое тоже было основано на фейках. Это еще один пример того, как работает оппозиция и антироссийские СМИ в России.