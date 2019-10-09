Депутаты Госдумы откажутся от поездок в США из-за инцидента с Юмашевой

Москва, 9 октября. Депутаты Государственной думы приостановят визиты в США после задержания и допроса Инги Юмашевой сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка.

Парламентарии не будут пересекать границу Штатов до официальных объяснений и извинений со стороны американских властей. Об этом сообщила в среду, 9 октября, в своем Telegram-канале советник спикера палаты Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.

«В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены», — написала помощник политика.

Также Кашеварова отметила, что у председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова должна была состояться рабочая командировка в США, но визит был отменен в связи с произошедшим инцидентом.

«Командировки в США будут приостановлены до того времени, пока официально власти США не объяснятся, почему Юмашеву час допрашивало ФБР в аэропорту Нью-Йорка, и не принесут извинения», — подчеркнула советник спикера палаты.

Напомним, что дипломата Ингу Юмашеву, прибывшую в США на официальное мероприятие «Диалог Форт-Росс», в аэропорту Нью-Йорка встретил сотрудник ФБР. Депутату устроили часовой допрос, после чего представитель американской внутренней разведки предложил ей «продолжить общение» позже в неформальной обстановке.